Un programme de vacances au profit des enfants du Sud

Des dizaines d'enfants de plusieurs régions du Sud du pays sont accueillis dans certains sites balnéaires de Boumerdès. Des ribambelles de filles et de garçons, de Naama, Oued Souf et Laghouat, se disent fascinés par la grande bleue. La sûreté de la wilaya et la direction de la jeunesse et des sports leur ont conjointement élaboré un programme-vacances, alliant formation et distraction. «C'est un séjour de détente et la priorité est donc donnée aux joies de la mer», a tenu à souligner l'un des responsables du centre de colonies de Zemmouri. Celui-ci accueille, depuis plus de dix jours, de nombreux enfants de wilayas précitées. En plus des baignades du matin et de fin d’après-midi, entrecoupées du déjeuner et d’une sieste réparatrice, ces groupes d'enfants ont droit à de multiples jeux d'éveil, des soirées musicales et des concours sanctionnés de cadeaux. La sûreté urbaine départementale leur a, de son côté, programmé des journées de sensibilisation sur les dangers de la drogue et sur la cybercriminalité. La même instance prévoit d'organiser à ces enfants des visites au musée de la police, sis à Châteauneuf (Alger) et des cours pratiques sur la sécurité routière.

