Deux dealers arrêtés au chef-lieu

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Deux dealers ont été interpellés dernièrement à Béjaïa-ville par les agents de la brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de la wilaya de Béjaïa, apprend-on de source autorisée. L’un des deux présumés narcotrafiquants, précise-t-on, a été arrêté en flagrant délit de vente de drogue dans un quartier de Béjaïa. Lors d’une perquisition effectuée par les agents de police dans le domicile du mis en cause, une quantité de kif traité, des comprimés de psychotropes et 50 millions de centimes ont été découverts et saisis. Après avoir poussé leurs investigations, les mêmes agents ont pu identifier, puis arrêter son acolyte. Les deux dealers, âgés respectivement de 40 et 41 ans, sont natifs des villes de Béjaïa et Tichy. Présentés devant le procureur près la cour de Béjaïa, ils ont été placés, au cours d’une comparution directe, sous mandat de dépôt, pour les chefs d’inculpation de «constitution d’une association de malfaiteurs, trafic de drogue, blanchiment d’argent et port d’arme, de type 6».

D. S.