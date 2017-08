Importante opération de ratissage à Illilten

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

Une importante opération de ratissage et de reconnaissance a été lancée par des détachements de l’armée nationale populaire (ANP), avant-hier, lundi, au niveau du massif forestier d’Illilten.

La forêt infestée s’étend à cheval entre les communes de Saharidj et d’El-Adjiba, respectivement au nord et à l’Est de la wilaya de Bouira. En effet, et selon une source sécuritaire locale, plusieurs détachements de l’armée ont été déployés lundi dernier, vers 03h du matin pour passer au peigne fin tout le massif, à la recherche des derniers terroristes toujours actifs dans cette région. Notre source explique, que c’est suite à des renseignements fiables faisant état de la présence d’un groupe terroriste dans cette région que l’opération a été déclenchée. Lundi dernier, les militaires de l’ANP, qui se sont installés en campement près de la centrale électrique d’Illilten, ont entamé leurs recherches à partir du chemin de wilaya CW 08, en arrivant aux villages Agouillal et Islane, perchés à plus de 1000 mètres d’altitude. Au niveau du village d’Islane, et après avoir ratissé tous les maquis et les bois limitrophes, les soldats de l’ANP se sont introduits à l’intérieur de ce hameau abandonné par ses habitants durant les années 1990, pour fouiller certaines maisons abandonnées et soupçonnées d’abriter des terroristes. Notre source explique que des traces de la présence des terroristes ont été retrouvées dans l’une des maisons perquisitionnées, ce qui témoigne du passage récent d’un groupe. Le nombre d’individus composant ce groupe n’est toujours pas connu, mais notre source affirme qu’il ne dépassera pas les quatre éléments. Hier mardi, l’opération s’est poursuivie encore près du village d’Illilten, et des renforts ont été aussi déployés sur la RN 30. L’opération est supervisée par un haut gradé du secteur opérationnel de Bouira. En parallèle à cette opération, l’armée enquête aussi sur la présence d’un groupe de soutien aux terroristes, qui les alimentent régulièrement en nourriture et habillement. Il faut dire que les citoyens de cette région ont signalé à maintes reprises, la présence ou le passage de groupes terroristes sur le massif en question. Depuis la dernière opération d’envergure menée par l’armée au niveau de la commune d’El-Adjiba, qui a vu l’élimination de 14 terroristes armés au mois de février dernier, les groupes sanguinaires ont été sérieusement touchés à Bouira, et leurs mouvements sont devenus très difficiles. Notre source affirme, par ailleurs, que l’armée nationale traque les derniers groupes terroristes dans la wilaya de Bouira. Ces derniers se trouvent très affaiblis, amoindris et leur champ d’action est très limité.

Bachir A.