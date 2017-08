La leçon délivrée d’Iflissen

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La sensibilisation des citoyens sur l’importance de la protection de l’environnement et la préservation des sites archéologiques et historiques du village Arvi sont les principaux axes de la thématique de la première édition du Festival Environnement et Culture qui se tient depuis avant-hier mardi à Iflissen.

L’idée d’un tel Festival a germé, selon ses initiateurs, à partir d’un constat sur l’atteinte effrénée au cadre de vie des villageois, mais aussi à celui des autres populations des localités limitrophes. Informer et sensibiliser les villageois sur «la gravité du problème» qui touche de plein fouet l’environnement et, par ricochet, les sites archéologiques et historiques du village, et la nécessité d’y trouver les solutions «urgentes», constituent les éléments nodaux des actions dudit Festival. Ce qui a donc motivé l’association «Gelahem écolo-culture» pour s’associer avec le comité du village, afin de lancer l’idée d’organiser cet événement dédié à l’environnement. La culture qui est adjointe à la thématique environnementale vise surtout à «mettre en valeur les sites historiques que renferment le village Arvi et l’artisanat traditionnel de la wilaya de Tizi-Ouzou», confient les organisateurs. En sus des expositions des produits artisanaux, œuvres d’artisans de la wilaya, l’évènement est, par ailleurs, marqué par des conférences sur la thématique principale qui est l’environnement et l’héritage patrimonial de la région. Ce sont des conférences et ateliers animés par des associations culturelles et écologiques. Des visites sont organisées sur des sites historiques, à l’instar de ‘’Ithema’’ ou les chaumières ayant servi à l’emmagasinement du foin, ‘’Inurar’’, ces lieux où sont rassemblées les récoltes après la moisson, ‘’Tazanet’’, cette antique placette de regroupement des villageois, ou encore ‘’Gelahem’’ en lien avec les pratiques religieuses et aux saints d’Arvi. Des sites à explorer, mais à préserver d’abord de la dégradation qu’entraîne l’atteinte à l’environnement, selon les organisateurs. Ces derniers indiquent que des travaux de restauration ont été effectués grâce aux subventions des villageois. C’est dans ce cadre que la Direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou a été sollicitée pour la réhabilitation des sites ‘’Inurar’’ et ‘’Tazanet’’. A en croire les membres du comité du village Arvi, la direction de la culture a lancé une procédure en vue de les réhabiliter. S’agissant des actions de préservation de l’environnement, un des animateurs de l’association ‘’Gelahem écolo-culture’’ et le comité du village ont réussi à «éradiquer les dépotoirs sauvages». Une campagne de sensibilisation pour «le lancement de l’opération du tri des ordures ménagères, à travers la séparation des déchets organiques du reste des déchets», a été menée en parallèle avec le nettoiement des espaces de vie et des espaces naturels du village. A cet effet, on nous apprend que le comité du village a instauré une amende à l’encontre de «ceux qui abandonneront leurs déchets sur la voie publique ou à l’intérieur du village». Présent lors du lancement de l’événement, le président de l’APW de Tizi Ouzou, Mohammed M’sella, s’est engagé à apporter une aide d’un million de dinars à l’association Gelahem écolo-culture. De son côté, la représentante de la direction de la culture, Farida Djatit, a exprimé la volonté de l’institution à apporter son soutien au village pour préserver ses sites historiques et protéger de la disparition le patrimoine de la région d’Iflissen.

Hocine Tiab.