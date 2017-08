Hesbellaoui «nettoie» le service de pédiatrie

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

L'image a été diffusée sur You Tube, cette semaine. Des berceaux de nourrissons sales et pleins de vers, au service de pédiatrie de l'EPH de Thenia. La dite vidéo, montrant l’extrême insalubrité du service des nouveau-nés, a suscité une vive indignation de l'opinion publique. Après confirmation de tels faits, avant hier, et suite à l'envoi d'une commission, le ministère de tutelle a relevé de leurs fonctions le médecin chef, le chef de service et tout le personnel affecté au nettoyage de cette infrastructure sanitaire. Sortant de son silence, le directeur de l'EPH susmentionné, M. Aissat Amar, a envoyé, hier, un communiqué à la presse, précisant que les berceaux pris en image ne sont pas actuellement utilisés. Il s’agit, selon le même communiqué, de berceaux entreposés non pas dans l'unité néonatologie mais dans un service des urgences, depuis la prise en charge, l’hiver dernier, d’une épidémie de branchiologie ayant affecté, alors, de nombreux nourrissons. A cette même période, le wali était entré dans une colère noire lors de sa halte dans cet hôpital, après avoir constaté que plusieurs services, particulièrement la maternité, étaient en piètre état.

Salim Haddou