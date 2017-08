Vol d’un troupeau de 47 moutons à Ouled Ali

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

A l’approche de la fête religieuse de l’Aïd El-Adha, le phénomène des vols de bétail ressurgit et se multiplie à Bouira, notamment dans les communes du sud de la wilaya, région agro-pastorale par excellence. Ce qui crée un climat de terreur et un sentiment d’insécurité chez les populations, particulièrement auprès des éleveurs qui redoublent de vigilance pour parer à toute mauvaise surprise. Un premier cas de vol de bétail a été signalé ce jeudi dans la commune d’Oued El-Berdi, au sud de la wilaya. Il s’agit d’un éleveur du village d’Ouled Ali, relevant de la même commune, qui a été victime durant la nuit du mercredi au jeudi dernier, du vol de son troupeau composé de 47 têtes de moutons. Selon une source locale, le malheureux éleveur, un jeune de 34 ans, n’a découvert ce cambriolage qu’au petit matin. Les malfaiteurs se seraient introduits par effraction à l’intérieur de son écurie située à quelques encablures du village, sans qu’ils ne soient repérés ou inquiétés par personne. L’éleveur s’apprêtait à commercialiser son troupeau à l’occasion de la fête du sacrifice. Ainsi, une plainte a été déposée auprès de la brigade de Gendarmerie Nationale de la commune d’Oued El-Berdi. Les gendarmes ont donc déclenché une enquête en vue d'appréhender le ou les malfaiteurs. L'infortuné éleveur, ses voisins et ses proches ont d'ores et déjà entamé des opérations de recherches, effectuées dans la région et notamment au niveau des marchés de bestiaux, dans l'espoir de récupérer le cheptel.

Massinissa A