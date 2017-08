11 morts et 42 blessés en une journée

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré, avant-hier, 20 accidents de la circulation routière, qui ont causé la mort de 11 personnes et des blessures à 42 autres au niveau national. «Durant la journée du 08 août, 20 accidents de la route, dont neuf mortels et 11 corporels, ont été constatés par les unités de la Gendarmerie nationale à travers 18 wilayas du pays», selon le bilan rendu public, hier, par la cellule de communication de la Gendarmerie nationale. Ces drames ont engendré le décès de 11 personnes, des blessures à 42 autres et des dégâts matériels importants à 26 moyens de locomotion impliqués. L'accident le plus grave a été celui enregistré à 15 h, sur la RN03 reliant Biskra à Batna, au lieu dit El-Ghejati, commune d'Oued-Chaaba (Batna). «En amorçant un virage dangereux, le conducteur d’un véhicule léger, se dirigeant d’Ain-Touta vers Batna, a perdu le contrôle de sa voiture qui s’est renversée», a indiqué le même document. Cet accident a occasionné le décès de deux personnes et des blessures diverses à trois autres dont le conducteur, qui ont été évacuées à l’hôpital de Batna, où sont également déposés les corps des défunts. Par ailleurs, un autre accident grave a été enregistré à 16h20 minutes, sur la RN60 reliant M'Sila à Bordj-Bou-Arreridj, à hauteur du village Ouled Ahmed, commune d'Ouled-Mansour (M'Sila). «Suite à un excès de vitesse, le conducteur d'un véhicule se dirigeant de M'Sila vers Hammam-Dhalaa, a perdu le contrôle de son moyen de locomotion qui est rentré en collision avec un autre véhicule, venant en sens inverse», a encore ajouté la même source. Cet accident a occasionné le décès de deux occupants du deuxième véhicule dont le conducteur, et des blessures diverses à deux autres des deux moyens de transport, qui ont été évacués vers l'hôpital de M'Sila, où sont également déposés les corps des défunts.

Samira Saïdj