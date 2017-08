Fraksa maintient la pression

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Le chemin de wilaya CW127 est toujours bloqué par les citoyens du village Fraksa, relevant de la commune d’El-Hachimia, au sud de la wilaya de Bouira. Pour rappel, ces villageois ont procédé à la fermeture de cette route depuis le début de la semaine dernière, pour réclamer l’interdiction du passage des camions poids lourds sur cette route, qui relie leur localité à la RN 08 et au chef-lieu de la commune. Les protestataires, qui se sont réunis au moins trois fois avec le maire et la chef de la daïra d’El-Hachimia, réclament le lancement dans l’immédiat du projet promis par les autorités locales, de création d’une déviation sur le CW 127. Faute de quoi, ils maintiendront la fermeture de cette route importante pour l’économie de la wilaya, car elle dessert aussi des dizaines de carrières d’agrégats et le complexe thermal ‘’Hammam K’sana’’. Jeudi dernier, et lors de notre passage sur les lieux, les villageois avec lesquels nous nous sommes entretenus affirment être déterminés à poursuivre cette action. Selon eux, les autorités locales n’ont pas respecté leurs promesses faites au mois de juillet dernier, lors de leur première protestation : «Au mois de juillet dernier, le maire et la chef de la daïra d’El-Hachimia se sont engagés à lancer dans un délai d’une semaine, les travaux de réalisation d’une déviation du CW 127, et ce, en attendant le projet de réhabilitation. Mais nous avons constaté, une semaine après, que rien n’avait été lancé sur le terrain, et c’est pour cela que nous sommes revenus à la charge en bloquant la route, jusqu’au lancement des travaux de la déviation», nous dira l’un des villageois. D’ailleurs, ces derniers ajoutent que même les transporteurs du village se sont joints à ce mouvement de protestation, en observant une grève illimitée : «Il n’y a pas que les habitants du village qui sont touchés par ces fléaux, même les transporteurs, fourgons comme taxis, refusent de travailler sur cette route, qui ressemble plutôt à une piste poussiéreuse parsemée de nids de poules». Contacté par nos soins, le maire d’El-Hachimia affirme que les services de l’APC ont déjà pris les devants, en réalisant une étude pour la déviation du CW 127. Une fiche technique a été aussi déposée auprès de la DTP et de la wilaya de Bouira.

Oussama k.