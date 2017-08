4 personnes décédées

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Quatre personnes sont décédées, avant-hier, lors du crash d’un hélicoptère de Tassili Travail Aérien, une filiale de Tassili Airlines à Dekakna, dans la commune de Douéra à Alger. Ils étaient quatre à bord et ils ont tous subi le même sort : «morts carbonisés», d’après un communiqué de la Protection civile. Le commandant de bord, le défunt Hani Saadi, qui aurait perdu le contrôle de l’appareil, avait à son actif «plus de 4 000 heures de vol et 30 années d’expérience», selon M. Bahar, chargé de communication de la compagnie aérienne. Les trois autres victimes sont un chargé d’études de la cartographie et deux preneurs de vue aérienne, en l’occurrence Lyes Amiali, et Smail Zoubir. Ces derniers sont connus dans le milieu artistique de la wilaya de Tizi-Ouzou d’où ils sont originaires. L’équipe était en mission de prise de vue aérienne du projet de la voie ferrée Alger - Tipaza, pour le compte d’une entreprise publique. Cet hélicoptère a été affrété auprès de Tassili Travail Aérien par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif).

K. H.