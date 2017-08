«La presse joue un rôle dans la lutte contre les incendies»

Par DDK | Il ya 28 minutes | 6 lecture(s)

Le ministre de la communication, Djamel Kaouane, était à Boumerdès, en fin de semaine dernière, afin de s'enquérir du dispositif «Fil rouge» d'alerte aux feux. Il est intervenu sur les ondes de la radio locale, mettant en exergue l'importance de la mobilisation des citoyens dans la prévention et la lutte contre les incendies. «Nous faisons appel à la vigilance, au civisme et à la solidarité nationale», a-t-il déclaré, en soulignant le rôle positif de la presse dans la sensibilisation de l'opinion contre ce fléau des incendies. Il s'est félicité du nombre d'appels, de l'ordre de 1 300, qui sont parvenus aux sièges des secours-pompiers au 8 mai dernier. Vers 15h, le ministre s'était rendu, en compagnie de responsables locaux, dans l'un des sous-bois voisins de Tidjelabine, pour y assister à une manœuvre d'extinction exécutée par une brigade locale de la protection civile. Lors d'un bref point de presse, il a fait part des nouveaux changements apportés dans son secteur. En plus de la préparation d'un nouveau cahier des charges de la presse électronique, la distinction sera établie entre les groupes de l’impression, la publicité et la presse écrite, a-t-il expliqué.

Salim Haddou