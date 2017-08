«On attend le retour de la mission onusienne»

Par DDK | Il ya 29 minutes | 8 lecture(s)

«Des puissances occidentales, à leur tête la France, doivent cesser de soutenir le Maroc au détriment du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination». C'est ce qu'a déclaré, d'emblée, le Premier ministre de la République arabe sahraouie démocratique, Abdelkader Taleb Omar, lors d'un point de presse qu’il a tenu, avant-hier jeudi en milieu de journée, à Boumerdès. Il exhortera ces ''soutiens'' à prendre conscience des souffrances de son peuple et, de ce fait, assumer leurs responsabilités historiques. Devant un parterre de représentants diplomatiques et de chefs de certains partis algériens, il déplorera «la dégradation des droits du peuple sahraoui, particulièrement dans les territoires occupés».Le premier ministre de la RASD interpellera, en outre, la communauté internationale à peser de tout son poids, auprès de l'ONU, pour accélérer le retour de la mission de la Minurso. «De cette instance onusienne, rien n'est parvenu de nouveau depuis le mois d'avril dernier, date du vote de la résolution 23 - 51 au conseil de sécurité», a-t-il fait observer. Abdelkader Taleb Omar appellera, dans la même optique, l'union européenne à soutenir la cause du peuple sahraoui, ‘’d'autant que le tribunal européen a récemment pris position contre l'accord commercial avec le Maroc’’. Une décision qui vient renforcer, selon lui, le verdict du tribunal international, interdisant les investissements au Sahara occidental, qui ne sont autres que des tentatives de pillage, argue-t-il. Il relèvera, par ailleurs, avec satisfaction ''un léger changement de la politique française, après l'élection de Macron, qui consiste à présent, au moins, à respecter les résolutions du conseil de sécurité''. Pour ce peule sahraoui, qui, depuis plus d'une quarantaine d’années, lutte pour le recouvrement de sa liberté et de sa dignité, ce sont des petits pas en faveur de sa reconnaissance en tant qu’entité. Le Premier ministre en donne aussi comme exemples les médias de l'Arabie Saoudite et des Émirats «qui parlent, à présent, de Sahara occidental et non de Sahara marocain». Dans l'allocution qu'il avait prononcée, deux heures auparavant, à l'ouverture de l'université de la RASD, prévue entre le 10 et le 25 août, Taleb Omar à tenu à rendre hommage à L’Algérie : «C'est le pays d'un million et demi de martyrs qui a toujours soutenu notre combat», a t-il lancé devant près de 400 participants à ce conclave, dont des cadres de l'État sahraoui et du Polisario.