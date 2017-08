Trois dealers arrêtés par la police à Ouled Moussa

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

La traque des propagateurs de la toxicomanie se poursuit, particulièrement dans la wilaya de Boumerdès. Destinataires d’informations faisant état de la présence de trafiquants de kif dans certains quartiers d'Ouled Moussa, les policiers avaient aussitôt renforcé leur dispositif sécuritaire. La multiplication des rondes policières, diurnes et nocturnes, la semaine dernière, aura permis de démasquer puis arrêter un dealer. Il s'agit du dénommé B. M., récidiviste, âgé de 36 ans. La fouille légale à laquelle il a été soumis a montré qu'il détenait une importante quantité de psychotropes et une somme de 13 865 DA. Sur la base d'indices précis, les policiers ont mis la main sur ses deux autres acolytes. Âgés tous les deux d'une vingtaine d'années et répondant aux initiales A. K. et R. A., ils étaient au moment de leur arrestation en possession d'une quantité de psychotropes et armes blanches. Conduits aussitôt au commissariat, les deux mis en cause ont signé un procès verbal, comme préalable à l'examen judiciaire de leur affaire, pour les chefs d'inculpation de port d'armes blanches interdites, de consommation et de commercialisation de la drogue. Sur ordre du magistrat introducteur près le tribunal de Boudouaou, deux mis en cause B. M. et R. A., ont été mis sous mandat de dépôt, alors que le troisième est concerné par la citation directe, conclut le communiqué.

Salim Haddou