Arrestation de deux trafiquants de drogue

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Deux individus qui s’adonnaient à la commercialisation de kif traité et de psychotropes durant les heures tardives de la nuit, au niveau du quartier Sidi-Ahmed, sur les hauteurs de la ville de Béjaïa, ont été interpellés récemment par les agents de la brigade de lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants, a-t-on appris, hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ces deux mis en cause ont été arrêtés grâce à des renseignements parvenus à la Police de Béjaïa, et faisant état de l’activité malsaine de ces deux individus, résidents au chef-lieu de wilaya, a souligné notre source. Les deux narcotrafiquants ont été pris en flagrant délit et en possession d’une quantité du kif traité et de plus de 300 comprimés de psychotropes de différents types, a-t-on précisé. Présentés devant les juridictions compétentes pour «détention et commercialisation de drogue», ces deux individus, âgés de 43 et 46 ans, ont été placés sous mandat de dépôt.

Boualem S.