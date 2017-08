Trois blessés graves dans une rixe

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

Au moins trois personnes ont été grièvement blessées, avant-hier soir, lors d’une bagarre entre deux groupes de jeunes, qui est survenue au quartier des 410 logements du centre-ville d’Aïn-Bessem. En effet et selon les témoignages des habitants de ce quartier, tout a commencé vers 20h, à la suite d’une simple altercation verbale entre deux personnes, à propos d’une place de stationnement. Un échange verbal qui s’est vite transformé en une bagarre entre deux groupes de jeunes rivaux, au cours de laquelle des armes blanches et des sabres ont été utilisés: «La bagarre a duré presque 20 minutes. Les deux groupes ont usé d’armes blanches et de sabres. Trois jeunes ont été blessés et évacués par les voisins à l’hôpital. Ils ont créé un véritable climat de psychose et de peur dans notre quartier, nous étions restés enfermés à l’intérieur de nos maisons !», témoigne Islam, un habitant dudit quartier. Selon notre interlocuteur, ce n’est que grâce à l’intervention de la Police que la rixe s’est arrêtée : «Il aura fallu l’intervention des éléments de la Police, qui se sont déplacés en grand nombre, pour dissuader ces jeunes. Au moins sept personnes ont été interpellées lors de cette intervention et trois autres ont pris la fuite», a-t-il ajouté.

O. K.