12 morts et 45 blessés en une journée !

Par DDK

Les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré 28 accidents de la circulation routière, qui ont causé la mort de 12 personnes et des blessures à 45 autres, durant la journée d’avant-hier, au niveau national. «Durant la journée du 12 août 2017, 28 accidents de la circulation routière, dont 10 mortels et 18 corporels, ont été constatés par les unités de la Gendarmerie à travers 21 wilayas du pays», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la cellule de communication de la Gendarmerie nationale. Ces drames, qui ont entraîné le décès de 12 personnes et des blessures à 45 autres, ont également engendré des dégâts matériels importants à 42 moyens de locomotion impliqués. A signaler que l'accident le plus grave a été enregistré à 9h35 sur la RN4, reliant Relizane à Chlef. «En effectuant une manœuvre dangereuse, le conducteur d'un véhicule, se dirigeant d'El H'Madna vers Djidiouia, a perdu le contrôle de son moyen de locomotion qui est entré en collision avec une camionnette venant en sens inverse», a indiqué le même bilan. Cet accident a occasionné le décès de deux passagers du véhicule léger et des blessures diverses à deux autres passagers du premier véhicule et au conducteur de la camionnette, qui ont été évacués à l’hôpital de Djidiouia. Par ailleurs, un autre accident grave a été enregistré à 17h30 sur la rocade Sud, reliant Alger à Tipaza, dans la circonscription communale de Dely Ibrahim (Alger). «Suite à l’excès de vitesse, le conducteur d'un véhicule, se dirigeant de Ben Aknoun vers Zeralda, a perdu le contrôle de son moyen de locomotion, qui s’est immobilisé contre la glissière en béton», a ajouté la même source. Cet accident a occasionné le décès de deux passagers, dont le conducteur, et des blessures diverses à deux autres (membres d'une même famille). Ceux-ci ont été évacués à l'hôpital de Beni Messous. Une enquête est ouverte par les gendarmes de l’escadron territorial de sécurité routière de Zeralda.

Samira Saïdj