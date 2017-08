Menace sur la rentrée sociale

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

La prochaine rentrée sociale promet de nombreux bras de fer. Après l’intersyndicale de la fonction publique, c’est au tour des travailleurs du secteur des finances de brandir la menace de perturber la prochaine rentrée sociale. En effet, la non-prise en charge de leur plate-forme de revendications a attisé la colère de cette catégorie de travailleurs qui ont décidé de renouer avec la protestation. La fédération nationale des personnels du secteur des finances, affilié au syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap), a menacé de reprendre la protesta dès la prochaine rentrée sociale, au cas où le ministère des Finances ne daigne pas prendre en charge leurs doléances. «Le secteur des finances risque d’être paralysé dès la prochaine rentrée sociale, dans le cas où le ministère des Finances ne daignerait pas à trouver des solutions adéquates aux préoccupations des travailleurs du secteur», a lancé le président de la fédération en question. Ce syndicalise a, à cet effet, sollicité le premier responsable du secteur à ouvrir les portes du dialogue, afin de trouver un terrain d’entente aux problèmes des travailleurs de tous les secteurs de la fonction publique». Ce dernier a appelé les pouvoirs publics à régler les problèmes des travailleurs du secteur des finances, devant la dégradation de leur pouvoir d’achat et la cherté de la vie. La fédération en question revendique ainsi «la révision du statut des trésoriers communaux, y compris leur classification en fonction de lourdes et particulières tâches qu’assure cette catégorie de travailleurs». En effet, cette entité syndicale appelle les pouvoir publics à «revoir le statut particulier et le régime indemnitaire des agents de sécurité et de prévention et intégrer les contractuels dans des postes permanents». Les travailleurs du secteur des finances demandent également le rétablissement de la majoration sur la prime de rendement, ainsi que l’élargissement de l’indemnité de véhicule aux contrôleurs financiers adjoints qui sont dans l’obligation d’assumer leurs tâches à travers les communes et ce, dans le cadre de la réorganisation des services du contrôle financier.

L. O. CH