Près de 900 tonnes de ciment gris saisies

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Une quantité de 817,15 tonnes de ciment gris a été saisie, dernièrement, par les brigades du contrôle économique et de la répression des fraudes relevant de la Direction du commerce de Béjaïa, selon un bilan établi dernièrement par cette institution. La valeur financière de la marchandise saisie est estimée à 9 496 095,00 DA, révèle le bilan. Par ailleurs, durant le mois de juillet, les mêmes services de la Direction du commerce de la wilaya de Béjaïa ont réalisé un total de 1343 interventions de contrôle sur les 1442 opérateurs économiques programmés, a-t-on souligné dans le même bilan. A l'issue de ces opérations, pas moins de 438 infractions ont été constatées et ont donné lieu à la rédaction de 421 procès-verbaux, a-t-on relevé dans ce bilan. Les infractions enregistrées ont trait essentiellement au manque d’hygiène, faute d’étiquetage, vente de produits impropres à la consommation et défaut de factures. Le montant du chiffre d’affaire dissimulé par des commerçants malveillants durant le mois écoulé est de 684 740,00 DA, selon le rapport des activités de contrôle de la DCP de Béjaïa pour le mois de juillet. En plus d’amendes forfaitaires infligées à ces commerçants coupables d’infractions aux pratiques commerciales saines, il a été procédé à la fermeture de 20 locaux commerciaux, alors que huit autres opérateurs ont été sommés de cesser leurs activités. A noter dans ce sillage que le montant des amendes de transactions perçues par le trésor, au mois de juillet passé, est de 2 311 337,60 DA.

Boualem S.