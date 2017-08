11 436 hadjis algériens arrivés à Médine

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

«Le nombre de hadjis algériens ayant rejoint Médine jusqu'à présent a atteint 11 436 pèlerins, au moment où d'autres ont déjà commencé à se rendre à la Mecque pour l'accomplissement du rituel du Hadj». C’est ce qu’a fait savoir, hier, un responsable de l'Office national du Hadj et de l’Omra (ONHO), dans une déclaration faite à l’APS. Selon le président du centre de Médine, Ahmed Slimani, 11 436 hadjis algériens sont arrivés à Médine à bord de 41 vols communs entre l'ONHO et les agences de voyage. Dimanche, ils étaient 797 hadjis à avoir rejoint Médine, alors que 503 autres étaient arrivés samedi. «Les premiers groupes de hadjis algériens ont commencé à se rendre vers la Mecque depuis le 12 août, après leur arrivée à Médine. Le transport des pèlerins vers Médine prendra fin le 17 août, à l'exception de deux vols spéciaux pour deux jours seulement», a indiqué le même responsable. Par ailleurs, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, avait appelé les hadjis à bien représenter l'Algérie durant leur séjour aux Lieux Saints, saluant «les efforts consentis par les autorités algériennes pour aplanir les difficultés auxquelles font face les pèlerins». Il avait mis l'accent sur les efforts consentis par l'État en vue d'améliorer les conditions d'accomplissement du pèlerinage, en garantissant un hébergement proche des deux Lieux Saints, un transport de qualité et les moyens sanitaires nécessaires. À retenir qu’un portail électronique a été mis en place en coordination avec l'Arabie saoudite pour permettre aux hadjis, depuis Alger, de s'informer de l'opération de réservation des chambres, du numéro de l'étage et de la chambre. Il est utile de rappeler que le premier groupe de hadjis s’est envolé, durant le début de la semaine écoulée, de l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger à destination des Lieux Saints pour accomplir les rites du hadj de l'année 2017.

S. S.