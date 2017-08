Plus de 500 kilos de viandes avariées saisis

Par DDK | Il ya 1 heure | 182 lecture(s)

Encore une fois, une opération de contrôle des produits de large consommation a permis aux agents de la DCP, en collaboration avec les services vétérinaires de la direction des services agricoles, dans le cadre d’un programme de brigades mixtes, de retirer du circuit de la consommation une quantité de plus de 500 kilogrammes de viandes blanches et rouges impropres à la consommation, selon un bilan des dix premiers jours du mois en cours, établi par la Direction du commerce de Béjaïa. La valeur financière de cette marchandise saisie et détruite a été estimée à 485 730, 00 DA, a souligné la même source. Dans le détail, les agents de la DCP et ceux de l’inspection vétérinaire ont saisi, lors de cette opération, 240,6 kg de viande bovine, 107,8 kg de viande ovine et 73,5 kg de viande blanche, a-t-on précisé. Par ailleurs, le dispositif spécifique de contrôle durant la saison estivale, mis en place par les services de la direction du commerce, a permis la saisie d’une autre quantité de 55 kg de viande hachée et de 120 kg de poulet avarié d’une valeur globale de 75 150, 00 DA. Parallèlement à ces opérations de contrôle, la direction du commerce de Béjaïa continue sa campagne d’information et de sensibilisation sur les dangers des intoxications alimentaires durant la saison estivale, menée en collaboration avec l’association «Talsa» pour la protection du consommateur.

B. S.