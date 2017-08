65 points de vente de moutons prévus

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

À Béjaïa, l’ambiance de l’Aïd s’est déjà installée avec l’apparition ici et là de points de vente de moutons.

Trente-quatre APC sur les cinquante-deux que compte la wilaya de Béjaïa ont répondu favorablement à l’appel de l’inspection vétérinaire de la wilaya, qui les a sollicitées pour la mise en place de points de vente de moutons au profit des maquignons, en prévision de la fête du sacrifice, prévue début septembre, selon un responsable de cette direction. En tout, pas moins de 65 points de vente de moutons ont été proposés par ces APC aux vendeurs des ovins. Le wali de Béjaïa devrait signer, ces jours-ci, un arrêté d’ouverture officielle de ces points de vente désignés, a indiqué la même source. Par ailleurs, l’inspection vétérinaire de Béjaïa a informé que la vente du cheptel au niveau de ces enclos réglementés, désignés conformément par un arrêté du wali, se fera en présence de vétérinaires agréés. Cette mesure préventive a été prise par les services concernés pour éviter l’écoulement sur le marché d’un cheptel malade et, en même temps, mettre fin à l’anarchie qui caractérise la vente de moutons à l’approche de la fête religieuse d’Aïd El-Adha, a-t-on expliqué. Il est vrai que l’on assiste parfois à la transformation par des maquignons de zones urbaines en véritables bergeries, où les conditions sanitaires et d’hygiène sont souvent bafouées. Dans ce sillage, l’inspection vétérinaire de Béjaïa appelle les citoyens à ne pas acheter de moutons en dehors des points de vente retenus et jouissant d’une couverture sanitaire par les vétérinaires du secteur.

Boualem S.