L’ANP découvre le cadavre d’un terroriste

Des éléments d’un détachement de l’ANP de Bouira ont découvert le cadavre d’un terroriste dénommé B. Mohamed, enterré devant l’entrée d’une casemate. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère de la Défense rendu public hier : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Bouira, un détachement de l’ANP a découvert le cadavre du terroriste dénommé B. Mohamed, enterré près d’une casemate.» Par ailleurs, et toujours selon le ministère de la Défense, lors de cette opération de recherche, sept téléphones cellulaires, une quantité de médicaments et de denrées alimentaires ont été découverts dans cette casemate abandonnée avant sa destruction. Le communiqué précise également qu’un autre détachement de l’ANP a procédé à la destruction de deux bombes de confection artisanale dans la wilaya de Médéa.

