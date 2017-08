9 morts et 26 personnes arrêtées

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

En plus des milliers d’hectares partis en fumée, les départs de feu, qui se sont déclarés ces dernières semaines, ont causé la mort de neuf personnes et des brûlures de troisième degré à 17 autres. En effet, un total de neuf personnes a trouvé la mort dans les feux de forêts qui ont touché pas moins de 36 wilayas du pays, durant la période allant du 20 juillet dernier au 13 août, a affirmé la Gendarmerie nationale dans un communiqué rendu public. Ces incendies, affirment les services de la Gendarmerie nationale dans le même document, ont causé des brûlures de troisième degré à 17 personnes, alors que 26 individus, impliqués dans le départ de ces incendies, ont été arrêtés. Au total, pas moins de 131 feux de forêts ont été enregistrés dans 36 wilayas du pays. Les services de la Gendarmerie nationale ont indiqué, en outre, que ces incendies ont occasionné des pertes considérables avec notamment 11 656 ha de forêts et 159 ha de terres agricoles ravagés, en sus de 162 maisons détruites. Devant cet état de fait, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par les services de la Gendarmerie dans le but de déterminer les causes de ces sinistres. Ces enquêtes, poursuit la même source, se sont soldées par l'arrestation de 26 individus à travers neuf wilayas. Ces derniers ont été présentés devant la justice, ajoute la même source qui précise que 54 quintaux et 10 kg de charbon ont été saisis. Rappelons, toutefois, que le ministre de l'Intérieur, M. Noureddine Bédoui, avait assuré que «les responsables de ces incendies seront traduits en justice». Sur ce dernier point, Bédoui avait révélé que «certains ont tenté d'endommager les ressources forestières à des fins personnelles». A rappeler, enfin, que c’est la wilaya de Béjaïa qui a été la plus touchée par ces sinistres.

L. O. CH