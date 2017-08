39 locaux commerciaux fermés en juillet

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Pas moins de 400 interventions ont été effectuées par les brigades de contrôle relevant de la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou durant le mois de juillet dernier, a indiqué, hier, son responsable. Les éléments du contrôle de la qualité ont relevé 64 infractions, dressé 64 PV et fermé 39 locaux commerciaux. Rien que pour le défaut de facturation, le montant s’élève à 18 millions de dinars, précise Saïd Bechkir. Concernant la répression de la fraude, les brigades de contrôle ont effectué durant la même période 1 598 interventions, durant lesquelles 18 PV ont été dressés, 101 infractions ont établies et 27 commerces ont été fermés. La quantité de marchandise saisie durant la même période s’élève à 6 435 kg, dont la valeur est estimée à 184 000 DA. S’agissant du nombre de prélèvement effectué depuis le 1er juillet à ce jour, il est de 27 prélèvements, a-t-il souligné. Parallèlement à ces opérations de contrôle, la direction du commerce de Tizi Ouzou continue sa campagne d’information et de sensibilisation sur les risques d’intoxications alimentaires durant la saison estivale, menée sur le terrain pour protéger le consommateur. Cette campagne ne prendra fin que le 31 août prochain. Au moins 18 cas d’intoxications alimentaires ont été enregistrés le mois de juillet dernier. Ces intoxications sont survenues en deux épisodes. Le premier à Tigizrt, lors d’un anniversaire où deux personnes sont tombées malades après avoir mangé le gâteau. Le second épisode a été enregistré lors d’un un repas de mariage, qui a fait au moins 6 intoxiqués. Dans les deux cas, ce sont les conditions de conservation des produits qui n’avaient pas été respectées. De son côté, le service contentieux de la direction du commerce de la wilaya a enregistré un total de 52 requêtes : 16 ont été enregistrées au cours du mois de juillet dernier et 36 sont des instances des mois précédents. L’origine de ses requêtes : 18 ont été établies par des citoyens, 21 par des opérateurs, 2 par des fonctionnaires et 11 par les institutions et autres organismes. Des mesures ont été prises contre les personnes incriminées, dont cinq poursuites judiciaires et quatre propositions de fermetures. Trois requêtes ont, par ailleurs, été jugées non fondées.

Nadia Rahab