Hausse des prix des fruits et légumes

Suite à l’augmentation des prix des produits de large consommation, notamment les fruits et légumes, la problématique du pouvoir d’achat met les citoyens dans une situation embarrassante, notamment à la veille de la fête de l’Aïd El Adha et de la rentrée scolaire.

Les prix des fruits et légumes crachent le feu au niveau du marché national, en enregistrant une hausse de 15% depuis une semaine. Une virée au marché communal sis à Belouizdad à Alger a permis de constater le désarroi des citoyens qui n’arrivent pas à remplir leurs couffins. Le prix de la pomme de terre est reparti à la hausse en atteignant les 60 DA le kilo, la salade verte est cédée à 300 DA, la courgette à 140 DA, l’haricot vert à 180 DA, le piment à 100 DA, la carotte à 80 DA et la tomate à 60 DA. Les prix des fruits ne sont pas aussi à la portée des ménages modestes, puisque le raisin est affiché à 150 DA le kilo, la pèche à 160 DA et la poire à 70 DA. Cette situation a suscité la colère des consommateurs qui se posent des questions sur l’origine de cette hausse vertigineuse des prix de ces produits de large consommation, notamment à l’approche de l’Aïd El Adha. «À la veille de chaque occasion, on fait face à la hausse des prix. Cette situation est devenue insupportable. Où sont passés les contrôleurs ?» s’interroge un père de famille rencontré au niveau dudit marché. Une autre femme ajoute : «Le citoyen est la seule victime de la spéculation des commerçants, notamment face à l’absence des opérations de contrôle au niveau des marchés du détail». De son côté, le prédisent de l’association nationale des commerçants et artisans (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, a fait savoir que les prix des fruits et légumes ont augmenté de 15%, depuis une semaine, sur le marché national. Pour ce qui est des origines de cette hausse, M. Boulenouar a pointé du doigt les feux enregistrés depuis le mois de juin dans plusieurs wilayas du pays. «Ces feux ont empêché les agriculteurs de récolter leurs produits», a-t-il expliqué, ajoutant que plusieurs pépinières ont été touchées par ces incendies, «ce qui a causé un problème d’offre sur le marché national». Le même responsable a imputé cette hausse également à certains commerçants qui manipulent les prix à leur guise, à la veille de chaque occasion.

Samira Saïdj