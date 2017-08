18 cybercriminels interpellés

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Durant le premier semestre de l’année en cours, au moins quinze personnes ont été victimes de chantage et d’insultes sur Internet dans la wilaya de Béjaïa, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, précise la même source, les agents de la PJ de Béjaïa ont interpellé 18 individus, des jeunes en majorité, impliqués dans des affaires de chantage, atteinte à la vie privée d’autrui et menace de publication de photos compromettantes sur Internet. «Les agents de la brigade de lutte contre la cybercriminalité ont traité durant le premier semestre de l’année en cours 20 affaires mêlant 18 personnes impliquées dans des affaires de menaces de publication, de diffamation, atteinte à la vie privée et chantages et intimidation sur Internet», indique la même source. L’arrestation de ces présumés ‘’cybercriminels’’ intervient suite aux nombreuses plaintes déposées par des personnes s’estimant victimes d’insultes et de chantage sur Internet. Des dossiers pénaux ont été établis par les enquêteurs contre les présumés auteurs de ces actes et transmis aux autorités judiciaires compétentes.

F. A. B.