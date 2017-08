Yughal-d sser tamurt !

Par DDK | Il ya 44 minutes | 61 lecture(s)

Il y a longtemps qu’Ath Hichem n’a pas vécu pareille ambiance. Longtemps occultée dans la localité après sa délocalisation contrariée à Tizi-Ouzou, la fête du tapis revient sur la scène locale après une absence qui aura duré près d’une décennie.

Un mouvement inhabituel régnait dès le début de la matinée de ce jeudi (avant-hier, jour du lancement de la fête ndlr). Les organisateurs étaient à l’œuvre pour accueillir et orienter les étrangers à la localité. Les autorités civiles et militaires locales étaient déjà sur les lieux bien avant l’arrivée des officiels de la wilaya. La troupe de musiciens traditionnelle (idheballen) installée dans un coin, faisait patienter le public. Malgré un soleil de plomb, des danseurs n’arrêtaient pas de faire des tours de piste devant l’école primaire qui accueille l’évènement jusqu’au 21 du mois en cours. Les youyous qui fusaient de toutes parts donnaient un cachet de fête familiale à l’événement qui a drainé un nombreux public de tous les âges. La délégation officielle ne tardera pas, cela dit, à arriver en milieu de matinée. Après avoir coupé le ruban comme il sied dans ce genre de manifestation, Tibourtine, le secrétaire général de la wilaya et le P/APW ont pris place sous un chapiteau où attendaient déjà plus d’une centaine de personnes dont les tisseuses d’Ait Hichem et de la région. Sur la scène faisant face aux invités, les fillettes de la chorale d’Aït Hichem entonnaient des chants de bienvenue fort appréciés du public. Un jeune animateur d’une douzaine d’année attira l’attention par ses poèmes et sa manière de les déclamer. Originaire d’Ait Sellan, le jeune Hocine vient rendre hommage au village de ses oncles (sa mère est originaire d’Ait Hichem) et faire l’éloge du tapis. Sur le mur faisant face à la tribune, trône un grand portrait de feu Da Larbi, le fondateur de la fête du tapis, décédé en 1993. C’est dans ce décor que quelques officiels et les notables du village ont été appelés à prendre la parole. Djilali Ben Ouamer, P/APC, dira que «malgré les moyens financiers qui lui ont été alloués, le festival du tapis n’a pas été jusque-là à la hauteur des attentes. Le constat a été fait par nos concitoyens. J’espérais personnellement qu’il aiderait à la promotion du tapis. Finalement l’argent a été dépensé mal à propos. Ce qui a poussé les femmes tisseuses à se révolter pour ressusciter la fête du tapis». De son côté, Bélaid Ait Kaci, coordinateur de la fête, dira : «Nous avons placé cette dixième fête du tapis sous le slogan ‘’sauvegarde et promotion du tapis d’Ait Hichem’’. Tout le village est mobilisé pour la réussite de cet événement qui a été mis sous l’éteignoir par le Festival depuis 2008. Nous saisissons cette occasion pour rendre hommage à Da Larbi, le père fondateur de la fête du tapis d’Ait Hichem,» dira-t-il. Taous Ait Ouazzou, présidente de l’association «Azzetta», organisatrice de la fête du tapis, dira pour sa part toute sa joie de voir enfin Aït Hichem renouer avec sa fête. «Je suis heureuse de voir renaître cet événement. Je remercie tous ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que cette fête ait lieu. Je citerai les femmes tisseuses qui ont répondu présentes, la presse écrite et radiophonique, les sponsors, l’APW, la daïra et tous les autres qui nous ont aidés. Je félicite toute la jeunesse et les habitants d’Ait Hichem qui se sont mobilisés pour la réussite de cette manifestation».

A.O.T.