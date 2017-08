Le maire dit l’incapacité de la mairie

Par DDK | Il ya 44 minutes | 52 lecture(s)

«Nous n’avons aucun pouvoir décisionnel pour investir ou amener des investisseurs. Et le mot de la fin revient toujours au wali». C’est en ces termes que M. Hellal Ahmed, P/APC d’El-Esnam, décrit le secteur du tourisme et spécialement le site de Tikjda, qui dépend de sa municipalité.

«Nous avons Tikjda, une réserve biosphère par excellence et un site touristique mondialement reconnu, mais le tourisme de masse nuit à la région et cela tue l’environnement». À propos du flux discontinu des visiteurs, l’édile communal révèle: «Nous recensons chaque week-end plus de 2 000 familles qui viennent à Tikjda. Elles déjeunent toutes à l’extérieur du site, en polluant ce dernier avec des déchets qu’elles laissent sur place. L’APC d’El-Esnam ne peut plus faire face à cette situation. Pour cette année, j’ai dû recourir à la location d’un camion pour la collecte des déchets à raison de 50 millions de centimes par trimestre, afin de nettoyer les lieux. Nous avons deux camions et cela n’est plus suffisant», déplore M. Hellal. Concernant les campagnes de nettoyage, régulièrement effectuées, le premier magistrat de la commune estime que ces actions ne suffisent hélas plus à entretenir le site : «Nous effectuons des volontariats, des campagnes de nettoyage et le CET nous aide de même que la STP. Auparavant, nous avions les équipes de Blanche-Algérie, mais, maintenant, nous ne pouvons plus mener ces campagnes. Et je vous annonce que je ne suis plus en mesure d’assumer cette tâche à Tikjda. Nous avons 60 kilomètres de route, soit 120 km d’aller et retour à nettoyer de part et d’autre de la chaussée de Slim, jusqu’aux frontières avec la wilaya de Tizi-Ouzou. Je prends comme exemple le ramassage des bouteilles et canettes sur les bas-côtés de la chaussée : c’est un travail titanesque au quotidien. Avec deux tracteurs, nous roulons sur une distance de 10 mètres et les remorques se chargent rapidement de détritus. Ceci dit, nous nous limitons au bas-côté de la chaussée, nous n’allons pas à l’intérieur de la forêt», regrette M. Hellal. Ainsi, l’APC d’El-Esnam affirme ne plus pouvoir prendre en charge ce travail, car n’ayant «ni les moyens matériels, ni humains et sans une aide conséquente de l’État». Il faut savoir que Tikjda est dotée d’une capacité d’accueil de 700 lits avec l’hôtel Djurdjura, le CNSLT, l’auberge, le chalet du CAF et bientôt le nouvel hôtel qui sera réceptionné. Ce qui fera que le site pourra prochainement prétendre à une capacité d’accueil de 1 000 lits. Interrogé sur l’apport financier que rapporte Tikjda à la caisse communale d’El-Esnam, le P/APC le qualifiera de minime, voire insignifiant : «Jusqu’à présent, cela ne rapporte rien et la somme, entre 250 et 300 millions de centimes par an, n’est pas vraiment importante. C’est très peu, nous avons fait une délibération pour qu’à chaque nuitée, une taxe de 60 dinars par visiteur et par lit soit retenue au profit de la municipalité. Nous l’avons fait parvenir aux responsables qui nous ont demandé un délai pour s’acquitter de la somme, car cela fait beaucoup d’argent depuis le temps», confie le maire. Une bouffée d’oxygène qui ne manquera pas d’atténuer, un tant soit peu, les carences enregistrées dans les caisses de la municipalité. Par ailleurs, et toujours à propos du site de Tikjda, l’APC d’El Esnam déplore le manque de parkings pour garer les centaines de véhicules qui affluent sur ces hauteurs : «Nous sommes face à une contrainte majeure ayant trait au manque de parkings à Tikjda. Avec le PND, nous avons réalisé un d’une capacité de 60 véhicules, mais cela s’avère insuffisant pour accueillir le flot de visiteurs. D’après ce qu’on a entendu dire, il y a un autre projet retenu comme alternative. Il s’agit de la création d’un téléphérique de la mosquée de Toumiline vers Tikjda. Nous allons, de ce fait, créer un grand parking pour les bus et les visiteurs seront pris en charge par le téléphérique», explique-t-il. Chose qui permettra de libérer la route, mais reste à savoir si ce projet sera réalisé ou pas, de même pour l’aménagement d’un téléphérique qui a été proposé au niveau de la station climatique de Tikjda pour les skieurs. Un projet qui remonte à plusieurs années faut-il le souligner.

Hafidh Bessaoudi