Plus de 1 900 ha dévastés en une semaine

Les incendies qui se sont déclarés ces derniers jours dans plusieurs wilayas du pays ont dévasté une superficie de 1 907 hectares, selon un bilan établi, avant-hier jeudi, par la direction générale des forets (DGF). En effet, une superficie de 1 907 a été ravagée par les flammes dans 186 incendies enregistrés durant la période allant du 10 au 16 août, au niveau national. Selon le même bilan, les incendies ont parcouru 438 ha de forêts, 351 ha de maquis et 1 118 ha de broussaille, soit une moyenne de 27 foyers par jour et une superficie de 10 ha par foyer. La même source a indiqué que depuis le 1er juin au 16 août dernier, les services de la direction générale des forêts ont enregistré 2 121 foyers ayant parcouru une superficie de 31 941 ha. D’après le bilan de DGF, la superficie ravagée par les flammes concerne 15 543 ha de forêts, 7 904 ha de maquis, 8 494 ha de broussaille, soit une moyenne de 28 foyers par jour et une superficie de 15 ha par foyer. En outre, la direction générale des forêts a relevé que le nombre d'incendies et la superficie parcourue par les flammes a connu une hausse comparativement à la même période de l'année dernière, où il avait été enregistré 1 486 foyers ayant parcouru une superficie totale de 8 555 hectares, dont 3 219 ha de forêts. Parmi les wilayas les plus touchées par les incendies figurent, notamment, Skikda (5 938 hectares dévastés dans 157 foyers) suivie de Béjaïa ( avec 5 521 ha ravagés dans 154 foyers), Guelma (5 418 ha et 39 foyers), Tizi-Ouzou (2 811 ha et 264 foyers), Annaba (2 460 ha et 22 foyers), El-Tarf (2 315 ha et 194 foyers), Médéa (1 620 ha et 119 foyers), Jijel (1 116 ha et 102 foyers), ajoute la même source. Par ailleurs, et en ce qui concerne le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies, mis en place le 1er juin, la direction générale des forêts a fait savoir que celui-ci sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre prochain. La DGF a, dans ce cadre, réitéré son appel aux citoyens pour observer plus de vigilance face aux risques d'incendies durant cette période, et à apporter leur contribution au plan d'alerte et de prévention.

