«Les deux fillettes seraient mortes d’un agent toxique»

Le mystère de la mort de Maya et Lyna, deux sœurs décédées dans des conditions inexpliquées en l’espace d’une douzaine de jours, alors que leur frère est toujours hospitalisé au CHU de Tizi-Ouzou, ne devrait pas tarder à être élucidé. Le voile devrait commencer à être levé dès que les résultats des analyses effectuées sur les échantillons de sang et d’urine prélevés sur Lyna seront rendus par l’Institut Pasteur. Ceci, alors que le service de la médecine légale aurait sollicité (ou compterait le faire) des analyses sur des échantillons prélevés sur la même victime après autopsie, auprès de l’Institut de criminalistique et de criminologie de Bouchaoui. Ces dernières ne seront connues qu’après plusieurs jours. Selon des sources hospitalières, l’autopsie pratiquée sur Lyna a révélé la présence, dans son corps, d’un agent toxique, appelé agent organo-phosphorique, qui serait à l’origine de la mort de la fillette et probablement aussi de celle de sa sœur. Néanmoins, nos sources ne sont pas en mesure d’indiquer si les victimes auraient ingurgité le produit toxique d’une manière accidentelle ou s’il s’agirait d’un acte volontaire qui relèverait d’un acte d’homicide.

