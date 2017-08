Limani descend sur le terrain

Par DDK | Il ya 1 heure | 161 lecture(s)

Le wali Limani Mustapha s’est rendu, hier (samedi), dans plusieurs communes de la wilaya de Bouira, dans le cadre de la commémoration du double anniversaire du 20 Août 1955 et 1956. Pour sa première sortie officielle depuis son installation à la tête de la wilaya, M. Limani a choisi la localité de Bir Ghbalou pour assister à une cérémonie de ré inhumation des ossements du chahid Laimeche Bachir, tombé au champ d’honneur le 3 octobre 1958. La famille du chahid était représentée par son frère M. Laimeche Bachir, très ému. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs et la minute de silence observée à la mémoire des martyrs de la localité, le wali se verra offrir un burnous en guise de cadeau de bienvenue. La deuxième étape de ce périple emmènera le wali à Hadjra Zerga, commune de la daira de Bordj Okhriss, à l’extrême sud de la wilaya, aux frontières avec Sidi-Aissa, wilaya de M’sila. Sur place, les autorités de wilaya procéderont à l’inauguration d’une stèle de chouhada, implantée sur le parvis du siège de l’APC, et d’un terrain de sport recouvert en gazon synthétique. Ce terrain a été réalisé dans le cadre des PCD 2017 et a nécessité une enveloppe 5 199 000,00 DA pour un délai d’exécution de 30 jours. De même pour l’aire de jeu située à proximité, dont le projet a été inclus dans le PCD 2017 et qui a couté la somme de 3 456 117,00 DA. Les autorités de wilaya assisteront ensuite à la cérémonie de remise des clés de 52 logements sociaux au profit de leur bénéficiaires. De nombreuses voix se sont toutefois élevées pour interpeller le wali et les autorités présentes sur les lieux pour se plaindre de la «mauvaise répartition des logements» ou dénoncer «le manque criant d’eau potable dans la localité». Le wali écoutera attentivement les doléances soulevées et instruira les services concernés de prendre en charge les réclamations des citoyens. La zaouïa de cheikh Belamouri, située non loin du chef-lieu communal de Hadjra Zerga, sera également une étape du cortège du wali, qui affichera sa satisfaction en visitant les espaces dédiés à la culture et à la prière. De retour vers Bouira, le cortège prendra la direction de Bechloul, pour se rendre au niveau de la station de traitement de Tilesdit. Une station de traitement des eaux du barrage de Tilesdit, qui a bénéficié d’une opération de réhabilitation d’un montant de 365 997 947,00 DA, visant à assurer une bonne qualité de l’eau. L’unité de production Tilesdit, mise en service en 2008, dessert actuellement 20 communes de la wilaya de Bouira, soit 280 000 habitants, et 5 autres communes de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, avec 60 000 habitants. Lors de l’exposé du directeur des Ressources en eau de la wilaya de Bouira, le wali l’interrompra pour avoir des détails sur certaines données affichées : «Depuis mon installation, je n’ai cessé de recevoir les doléances des citoyens qui me disent souffrir de l’absence d’AEP. Et en suivant votre exposé, je n’arrive pas à comprendre d’où provient cette carence…», s’interrogera le wali. Les cadres de l’ADE expliqueront : «Nous procédons par étape et progressivement. D’ici quelque temps, l’ensemble des localités seront alimentées en eau, nous avons les ressources nécessaires», rassurera un des cadres. Ce à quoi le wali répondra qu’il faut mobiliser au maximum les effectifs pour assurer une gestion régulière de l’eau, «je ne veux plus entendre les citoyens se plaindre que l’eau n’arrive dans leurs foyers qu’une fois tous les 15 jours. Soyez à la hauteur et redoublez d’efforts pour mettre fin au calvaire des citoyens. Il est inconcevable qu’en 2017 des communes soient encore alimentées par des citernes. L’ADE rejette la faute sur les APC, les APC disent que c’est l’ADE… Une chose est sûre, il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion», s’indignera M. Limani. Après quoi, le premier magistrat de la wilaya procèdera à la mise en service de la station de traitement des eaux du barrage de Tilesdit. Une opération qui intervient après la réhabilitation de cette station. Le wali dira : «Cette visite, à l’occasion du double anniversaire du 20 août 1955 et 1956, intervient pour mettre fin à des carences enregistrées dans plusieurs secteurs. Je vous annonce que demain (aujourd’hui ndlr), nous procéderons à la distribution de 532 logements sociaux et 30 logements de la formule LPA. Avant la fin de l’année, plus de 3 000 logements seront remis à leurs bénéficiaires à travers les communes de Bouira, El Esnam, Bechloul, M’Chedallah et bien d’autres encore…».

Hafidh Bessaoudi