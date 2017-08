La grogne des contractuels

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

La colère couve chez les enseignants contractuels et vacataires devant le non-paiement de leurs arriérés de salaires.

Ceux-ci menacent, d’ores et déjà, de reprendre la protestation à la rentrée scolaire. En signe de protestation, les enseignants contractuels et vacataires brandissent, en effet, la menace d’organiser des rassemblements de protestation devant les sièges des wilayas dès la rentrée scolaire. Cette catégorie de travailleurs a appelé le ministère de l’Éducation nationale à intervenir en vue de procéder au versement des arriérés de salaires non perçus depuis plus d’un an. Ils projettent également, à travers les mouvements de protestation prévus, d’exiger la régularisation de leur situation professionnelle. «Le ministère de l’éducation nationale avait promis que les arriérés de salaires des enseignants contractuels seront versés avant la fin du mois de juin dernier. Mais les promesses de la tutelle sont restées jusqu'à l’heure actuelle lettres mortes», a signifié le représentant de cette catégorie de travailleurs. Le chargé de communication du Syndicat national autonome des personnels de l’administration (SNAPAP) a confirmé, pour sa part, que «plusieurs enseignants contractuels et vacataires à travers l’ensemble des wilayas du pays n’ont pas perçu leurs salaires depuis plus de 18 mois». Pourtant, affirme le syndicaliste, «le syndicat a adressé plusieurs lettres au ministère de l’Éducation pour procéder à la prise en charge des préoccupations de cette catégorie de travailleurs, mais en vain». Rappelons, toutefois, que les enseignants contractuels et vacataires demandent, outre la régularisation de leur situation et le versement de leur dû, bénéficier des primes de documentation et de qualification.

L. O. CH