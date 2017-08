Le chef de cabinet du wali nommé chef de daïra à Arzew

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Suite à un important mouvement de plusieurs cadres occupant une fonction supérieure, initié par le président de la République, M. Derradji Bouziane et Toufik Daoudi, respectivement chefs de daïras de M’Chedallah et de Bir Ghbalou, ont été mutés. Le désormais ex-chef de daïra de M’Chedallah a rejoint le même poste à Bougara, wilaya de Blida, et M. Daoudi reprendra les mêmes fonctions à Aflou, wilaya de Laghouat. Le chef de daïra de Sour El Ghozlane a été, quant à lui, admis en retraite, tandis que le chef de cabinet du wali a été muté en tant que chef de daïra à Arzew, wilaya d’Oran. Aucun nom n’a encore filtré auprès des services de la wilaya concernant leurs successeurs.

H. B.