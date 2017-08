Le logement au menu de la sortie du wali

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Pour sa deuxième sortie officielle depuis son installation, le nouveau wali de Bouira M. Mustapha Limani, s’est recueilli hier au niveau du carré des martyrs du chef-lieu à la mémoire des martyrs de la révolution.

Après quoi il a donné hier le coup d'envoi de la caravane des jeunes de la wilaya, en destination d'Ifri Ouzlaguene, le village de la wilaya de Béjaïa où s’est tenu le congrès de la Soummam. Cette caravane, composée de plus de 1200 jeunes adhérents à plusieurs associations de la wilaya de Bouira, effectuera une tournée au niveau du village d'Ifri Ouzlaguene, au musée de l'histoire de la guerre de libération et à la maison de la tenue du congrès de la Soummam, où les leadeurs historiques de la révolution se sont réunis pendant trois semaines. Poursuivant sa tournée, le wali s'est rendu par la suite vers le siège de la direction de wilaya de la Protection civile, où il a procédé à sa baptisation au nom de la chahida "Yata Nouara". Toujours dans la ville de Bouira, le wali a assisté à une cérémonie de remise des clés à 30 bénéficiaires de logements de type LPA (logement participatif aidé). Lancé en 2012 dans le cadre d'un programme de l'OPGI, ce projet d’un coût global de 84 millions de dinars a été réalisé dans une durée de cinq années. Sur place, le wali s'est interrogé sur les raisons de ce retard, expliqué par le maître de l'ouvrage par les révisions de l'étude technique et de la formule initiales de ces logements. Une explication qui n'a pas convaincu le wali, puisqu'il dira que ce retard reste inacceptable : «En cinq ans nous pouvons réaliser plus de 30 000 logements et pas 30 appartements. Je me demande comment vous vous êtes trompés dans l'étude technique ?», s’est-il interrogé. Dans la foulée, le premier magistrat de la wilaya a exhorté les responsables de l'OPGI à installer de nouveaux équipements sur le site pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. Le cortège officiel s'est dirigé vers la commune de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de la wilaya, où le wali a lancé l'opération de relogement de 320 familles dans le cadre d'une importante opération de résorption de l'habitat précaire (RHP). Ces mêmes familles ont été recasées dans des appartements décents et équipés de toutes les commodités nécessaires, au niveau du nouveau pôle urbain de Lakhdaria. Une grande cérémonie a été organisée à cette occasion au niveau de ce site, au cours de laquelle le premier magistrat de la wilaya et les responsables locaux ont remis les clés de ces appartements à une dizaine de bénéficiaires. A noter enfin, que le wali s’est longuement entretenu avec des demandeurs de logements de cette commune qui l’ont approché. M. Limani a tenu à les rassurer, en affirmant qu’un autre programme de 120 logements sociaux sera prochainement attribué pour la commune de Lakhdaria.

Oussama Khitouche