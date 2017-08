Les villageois de Zountar bloquent la RN26

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Les habitants du village Zountar, dans la commune de Souk Ouffela, ont fermé momentanément, hier matin (de 5h à 8h), la RN26 à la circulation automobile, à hauteur de Takarietz, pour réclamer le bitumage de la route reliant leur patelin au reste du monde. Sachant que le convoi officiel du wali de Béjaïa allait prendre cet axe routier pour se rendre à Ifri Ouzellaguen, les villageois mécontents de Zountar ont justement voulu l’intercepter pour prendre langue avec lui et lui faire part de leur doléance. But atteint, d’autant plus que le chef de l’exécutif de la wilaya leur a promis de prendre en charge leur doléance dans les prochains jours. D’ailleurs, les services municipaux ont été instruits pour lancer les procédures administratives pour le lancement du projet portant réfection de la route reliant la commune de Souk Oufella à la RN26. Les villageois de Zountar ont, du coup, consenti à surseoir à leur action de rue et lever le blocus sur la RN26.

F. A. B.