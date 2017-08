251 nouveaux enseignants en formation

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Pas moins de 251 nouveaux enseignants, nouvellement recrutés par le secteur de l’éducation à Béjaïa, à l’issue de leur réussite au concours de recrutement, organisé durant cet été par la direction de wilaya de l’éducation, suivent actuellement une formation pédagogique en vue de leur perfectionnement et de leur préparation à prendre leurs postes dès la prochaine rentrée scolaire (2017/2018), a indiqué un responsable de ce secteur à Béjaïa. Cette formation, qui s’étalera du 19 au 31 du mois en cours, se déroule au niveau du CEM Meziani Belkacem, sis au centre-ville de Béjaïa, a précisé la même source. Cette session de formation, entrant dans le cadre de l’accompagnement et du suivi des enseignants nouvellement recrutés pour une meilleure intégration dans leurs nouveaux postes, est assurée par une dizaine d’inspecteurs dans l’enseignement, et trois coordinateurs ayant accumulé plusieurs années d’expérience avérée. Ce stage de formation obligatoire, explique-t-on, concerne 106 candidats admis aux postes d’enseignants dans le cycle moyen et 145 autres dans le secondaire.

