Les propriétaires réclament des quotas de cartouches

L’opération de restitution des fusils de chasse se poursuit toujours à Bouira. Selon M. Guerrache Abdelkader, représentant de l’Association des propriétaires des fusils de chasse de la wilaya, plus de 5 100 fusils de chasse ont, déjà, été restitués à leurs propriétaires dans différentes communes de la wilaya, depuis le mois de septembre 2016 : «Depuis la relance de l’opération de restitution au mois de septembre 2016, 5 154 fusils ont été restitués à leurs propriétaires. L’opération se poursuit toujours, et les autorités de la wilaya gèrent les arrivages d’armes. Actuellement, il reste exactement 3 674 fusils non encore restitués, mais nous restons rassurés cette fois-ci, car les pouvoirs publics nous ont donné toutes les garanties», déclare M. Guerrache. Notre interlocuteur soulèvera, cependant, une contrainte à laquelle les propriétaires sont confrontés à Bouira. Il s’agit du problème d’indisponibilité de cartouches. Selon-lui, les nouveaux fusils récupérés récemment ne sont pas dotés de cartouches et les propriétaires ne peuvent pas les acquérir, en raison de l’absence de points de ventes de l’ONC (Office national de la chasse) ou d’armureries agréées à Bouira : «Les nouveaux fusils que la Gendarmerie nous a remis sont de calibre 12, et ils ne sont pas dotés de cartouches. Les nouveaux propriétaires ne pourront donc jamais les utiliser pour la chasse, faute de munitions. Nous réclamons donc aux autorités de la wilaya de nous délivrer un quota de 30 cartouches par mois, car, en plus, nous sommes tous inscrits dans les groupes d’auto-défense. Sinon, il faudrait autoriser les particuliers à ouvrir des points de vente de cartouches agréés ici à Bouira», ajoute notre interlocuteur. Ce dernier soulèvera, aussi, la crainte d’agressions de certains propriétaires de fusils, notamment ceux habitants des zones éloignées et non sécurisées : «Certains propriétaires ont vraiment peur de se faire agresser ou voler leurs fusils, d’autant qu’ils n’ont pas de quoi se défendre», a-t-il ajouté.

Oussama Khitouche