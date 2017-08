«Bouzeguène bientôt alimentée de Tichy-Haf»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 30 lecture(s)

Le problème d’eau potable touche quasiment la totalité des localités de la wilaya de Tizi-Ouzou. Cependant, le manque est sensiblement ressenti en haute montagne, notamment dans les bourgs de la lointaine daïra de Bouzeguène.

Le constat a été fait, avant-hier, par le wali Mohamed Bouderbali en marge des activités officielles organisées à l’occasion du 61e anniversaire du congrès de la Soummam. «Le problème d’eau, cette année, s’est posé au niveau de toute la wilaya. Nous avons géré une crise extrêmement difficile», a-t-il lancé. Le premier responsable de la wilaya explique que la wilaya dispose d’une seule ressource hydrique, à savoir le barrage de Taksebt qui alimente, en outre, une partie de la wilaya de Boumerdès. Le responsable affirme bel et bien l’existence d’une crise : «Il y a un rabattement des sources. La crise est là, nous la gérons avec difficulté mais nous la gérons quand-même», dira-t-il. Le problème étant identifié, la population n’a cessé de réclamer et protester dans l’espoir de voir un jour ce problème réglé. Pour Bouderbali, la seule manière de régler le problème en question, «c’est de réaliser les projets déjà en cours». Il a parlé notamment du barrage de Souk El-Tenine, d’une capacité de 100 million m3, qui a pris un énorme retard dans sa réalisation à cause du problème des oppositions. Il a parlé également d’autres projets, à savoir le barrage de Sidi Khelifa, d’une capacité de 21 millions de m3, dont la phase de contraintes a été terminée et le projet attend juste le financement nécessaire pour entamer les travaux. Le wali regrettera la non-exploitation des capacités de mobilisation de la wilaya qui ne sont actuellement, selon lui, qu’à 20%. Le problème à ce niveau est «le manque d’infrastructures», déplorera-t-il. Pour mener à bien les différents projets lancés, le wali de Tizi-Ouzou compte sur la bonne volonté des citoyens. D’ailleurs, il appelle ces derniers à ne pas freiner ces projets qui ne visent que leur bien. Evoquant le cas de la région de Bouzeguène, dont les 24 comités de villages comptaient organiser hier une grande marche vers le siège de la wilaya, le wali Bouderbali rassure et affirme avoir discuté avec les représentants de la population et des solutions ont été envisagées, lors de la réunion avec les comités de villages qui a eu lieu mercredi passé, en soirée. Il expliquera que cette région est alimentée depuis les fourrages de Boubhir. «L’Etat avait dépensé quelque 400 millions de dinars pour ce projet, mais il y a eu un rabattement de la nappe et l’eau n’y est plus. Un projet se profil à l’horizon, que nous allons réaliser pour alimenter les différents villages à partir du barrage de Tichy-Haf de Béjaïa. Nous avons lancé le processus de réalisation et une équipe de topographe est déjà sur le terrain», rassure-t-il. Par ailleurs, il a fait savoir que le problème de compteurs de gaz ne se pose plus au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, puisque plus de 7 000 compteurs sont en stock au niveau de la SDC, suite à une demande formulée à la direction régionale.

Kamela Haddoum.