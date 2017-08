Dix locaux fermés

Par DDK | Il ya 14 minutes | 34 lecture(s)

Pas moins de 2849 interventions ont été effectuées en juillet dernier, à Boumerdès, par les brigades de la direction du commerce, dans le cadre du contrôle de la qualité des produits, la répression de la fraude et du commerce informel. 346 procès verbaux y ont été alors établis, parallèlement à la proposition de fermeture de points de vente à une dizaine de fraudeurs. Parmi ces derniers, des réfractaires au paiement des impôts, estimés à 453 672, 00 DA. En matière de protection du consommateur contre les dangers alimentaires, les agents des services concernés avaient mené 607 actions. Le bilan de juillet dernier fait ressortir, dans ce cadre, l'établissement de 104 procès verbaux à l'encontre des contrevenants, pour un total de 109 infractions. 67 pour cause de non respect de l’hygiène, 24 pour absence d'autocontrôle des denrées alimentaires, 14 pour non respect de l'obligation de la qualité du produit, et 09 à cause de non conformité du produit. Après analyse des échantillons de marchandises, dont quatre physiobiologiques et huit microbiologiques, il a été procédé à la saisie de quantités de produits alimentaires, industriels et de différents services. D'une quantité de 1,5132 tonne, les produits prélevés sont estimés à 70 889 DA. S'y ajoute, a-t-on précisé, la saisie d'une autre quantité de produits de 151 kg, dont 112 kg de viande, d'une valeur de 453 672 DA. S'agissant de la maîtrise de la sécurité du produit, les dites brigades avaient effectué, au cours du même mois, pas moins de 243 interventions et établi 20 procès verbaux. 12 infractions aux règles de l’activité commerciale ont été, alors, enregistrées. Trois pour motif d'absence d'autorisation ou de déclaration, deux à cause de l'absence d'attestation d'assurances et 07 pour d'autres motifs. La quantité des produits saisis de 0,0925 kg, estimée à 6750 DA. Dans le cadre de l'obligation d'information du consommateur, pas moins de 1595 actions avaient été menées. 12 procès verbaux ont été alors dressés contre les auteurs des infractions, pour cause de non conformité d'étiquetage. La direction étatique susmentionnée avait, selon le même bilan, étudié les dossiers de 716 importateurs, dont 714 ont été acceptés, parallèlement à l'inspection de l'activité au niveau des marchés de Corso, Boudouaou et Khémis El-Khechna. La dite instance a cependant, refusé, selon le même bilan, l'importation de 16 produits, entre autres des pièces détachées pour automobiles, certains outils électroménagers, la silicose et les fèves soudanaises. Les responsables locaux du commerce avaient continué, au début de cet été, à organiser des journées de prévention contre les intoxications alimentaires, en coordination avec des associations locales concernées.

Salim Haddou