Le sanatorium de Belloua a été encerclé hier par un feu qui s’est déclaré dans la forêt de Herouza. Heureusement il n’y a pas eu de pertes. Plus de peur que de mal donc pour les malades séjournant dans ce centre hospitalier. Le feu a été vite maîtrisé par la Protection civile qui a mis les gros moyens, nous a appris le chargé de communication au niveau de la Protection civile, le capitaine Bouchaqour. Une très grande mobilisation des services de la Protection civile, des forêts, de l’ADE et de l’APC a été constaté, et l’hôpital a été sauvé, il n’ y a eu aucune évacuation du côté des malades ou du personnel, a indiqué le capitaine. à l’heure où nous rédigeons cet article, «le feu est en cours d’extinction». Le directeur général du CHU de Tizi-Ouzou, en l’occurrence Pr Ziri Abbès, de son côté, a rassuré que «le feu a été maîtrisé et l’hôpital et les malades ne courent aucun danger».

