Une première de la greffe de la mâchoire

Par DDK | Il ya 1 heure | 169 lecture(s)

Un patient de 51 ans a subi avec succès, avant-hier lundi, une opération chirurgicale pratiquée sur sa mâchoire pour extraire une tumeur mandibule. L’acte médical, le premier du genre à être pratiqué au service ORL (Oto-rhino-laryngologique) du Sanatorium Sidi Belloua du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, a duré 12 heures. L’opération d’exérèse de la mandibule a été suivie d’autogreffe, pour reconstruire la mâchoire du patient : «Nous avons découpé et enlevé un morceau d’os de la mâchoire et nous l’avons reconstruite par une autogreffe», a expliqué au terme de l’opération le Dr. Saïd Djebari. Celui-ci, selon le médecin-chef du service ORL, est un médecin spécialiste en chirurgie maxillo-faciale qui a rejoint récemment le CHU de Tizi-Ouzou. «L’autogreffe sert à reconstruire la mâchoire. Cet acte consiste à remplacer l’os enlevé et une partie de la joue intérieure par une partie du péroné, l’os qui double le tibia, sans conséquence fonctionnelle pour la jambe», a encore expliqué le Dr Djebari. Et de souligner que «cette opération permettra également au patient de retrouver les fonctions habituelles de sa mâchoire, à savoir la mastication et la parole, en plus de l’aspect esthétique du visage». Très fier d’avoir réussi son premier acte du genre à Tizi-Ouzou, le médecin précise que «cela a été rendu possible grâce au matériel de pointe, dont dispose le service ORL», ce qui, poursuit-il, ne peut que renforcer la qualité de la prise en charge des malades.

K. H.