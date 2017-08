41 morts et 1 581 blessés en une semaine

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont enregistré, au niveau national, 41 morts et 1 581 blessés, suite à 1 239 accidents de la circulation routière survenus en une semaine. En dépit de plusieurs dispositifs déployés par les services de sécurité et malgré les différentes campagnes de sensibilisation initiées, le terrorisme routier continue de prendre de l’ampleur. «41 personnes ont trouvé la mort et 1 581 autres ont été blessées dans 1 239 accidents de la route, survenus durant la période allant du 13 au 19 août, à travers le territoire national», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par les services de la Protection civile. Le plus grand nombre de victimes a été enregistré dans la wilaya de Biskra, avec cinq personnes décédées et 57 autres blessées dans 14 accidents de la circulation, ajoute le même document. Nous apprenons par ailleurs que les unités de la Protection civile ont effectué 2 491 interventions pour éteindre 1 908 incendies urbains, industriels et autres. Durant la journée du 20 août dernier, sept personnes ont trouvé la mort et 23 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation dans plusieurs régions du pays. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec deux morts et un blessé dans une collision entre une voiture et un camion, l’accident est survenu sur la RN1 au lieu dit Essder, commune et daïra d’Aïn El Ibel, selon la même source. Les mêmes services avaient également fait savoir que 50 personnes ont trouvé la mort et 1 928 autres ont été blessées dans 1 436 accidents de la circulation survenus du 6 au 12 de ce mois d’août, toujours au niveau national. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Alger, avec dix personnes décédées et 164 autres blessées.

Samira Saïdj