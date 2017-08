Six personnes, dont le propriétaire, inculpées

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Six personnes, dont trois femmes de ménage, sont inculpées dans l’affaire de la mort du client de l’hôtel Thala de Tizi-Gheniff, découvert dans la nuit de jeudi à vendredi derniers. Présentés avant-hier devant le parquet de Draâ El-Mizan, les six suspects ont été déférés devant le magistrat instructeur qui a ordonné la mise en détention préventive du propriétaire de l’hôtel et des deux femmes de ménage. Les autres suspects ont été placés sous contrôle judiciaire, en attendant de clore l’instruction. Les enquêteurs de la gendarmerie nationale de Tizi-Gheniff, qui ont pris cette affaire en main, ont d’abord auditionné tout le personnel de l’hôtel y compris le propriétaire, suite à l’autopsie pratiquée sur le corps de la victime, originaire de Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira. Une autopsie qui a conclu à un assassinat. Reste au magistrat instructeur de déterminer le mobile exact du crime, avant de transmettre le dossier devant la chambre d’accusation.

Essaid Mouas