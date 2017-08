Plus de 58 000 quintaux engrangés

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

La campagne de moisson-battage de blé tire à sa fin dans la wilaya de Béjaïa. Elle se terminera le 31 août 2017, selon les responsables de l’UCCA (union des coopératives de céréales) de la wilaya sise à Oued Ghir. La récolte partielle s’élève à ce jour à 58 957 quintaux de céréales, toutes variétés et qualités confondues. L’on a réservé, assure-t-on, plus de 17 000 quintaux pour la semence et 40 629 quintaux pour la consommation. C’est un peu moins que l’an dernier, puisque la moisson de la campagne précédente a atteint les 60 000 quintaux, mais le blé de la présente campagne est de meilleure qualité. Pour la prochaine campagne de labours-semailles, la chargée de communication à l’UCCA de Oued Ghir invite les agriculteurs qui souhaitent bénéficier de crédit pour l’achat de semence, d’engrais et de pesticides à se rapprocher de la direction UCCA, sise à El-Khemis dans la ville de Béjaïa, où un agent de l’UCCA et un représentant de la CRMA les aideront à remplir le formalités de demande de crédits.

B. Mouhoub.