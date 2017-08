En hommage à Chérif Kheddam

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

La 6e édition du Festival de la poterie, organisée cette semaine par l’Association culturelle Adrar N’Fad (ACAF), dans la commune d’Aït-Smaïl, a été marquée par le concours du meilleur produit local, auquel ont pris part une dizaine d’artisanes.

Les visiteurs ont été éblouis d’assister à la préparation de différents objets faits de poterie. La matinée, une gerbe de fleurs a été déposée sur les tombes de deux vieilles femmes ayant contribué à l’organisation des éditions précédentes du Festival. Il s’agit des feues Na Zineb et Na Tassadit, décédées récemment. Les organisateurs comme les habitués de ce Festival ont tenu à rendre hommage, à titre posthume, à ces deux anciennes potières. S’en est suivi un Slide-Show du photographe Farouk Abbou, venu de Maghnia. Son show intitulé «La photographie comme moyen d’existence», a été projeté au niveau de la maison de jeunes du chef-lieu de la commune. Pour ce qui est des activités permanentes, deux expositions ont été étalées durant la durée du Festival. La première a trait à l’historique des festivals qu’organisent l’association ACAF, et la seconde est faite de tableaux de peinture de l’artiste Rabah Khelfa. Plusieurs conférences étaient également au menu des festivités, dont «Chérif Kheddam l’homme, Chérif Kheddam l’artiste», animée par Mohand Oubelkacem. Entre-temps, les visiteurs ont eu l’occasion de visiter le musée dédié à la poterie, implanté dans l’enceinte même de la maison de jeunes. Un musée qui renferme plus de 600 pièces collectées un peu partout au niveau de la localité. M. El-Khier Brahimi, auteur d’un recueil sur la poterie de la région, traitant des symboles et motifs utilisés par nos grands-mères, donnait des explications sur l’utilisation des différentes pièces et la symbolique des dessins et motifs sur ces mêmes pièces. D’après lui, ce musée vise «à conserver, préserver et perpétuer l’art des anciens, en particulier les femmes, qui n’avaient que ça comme mode d’expression artistique, en plus du métier à tisser». En général, ce Festival s’assigne comme objectifs la préservation de l’activité de la poterie qui tend à disparaître vu les contraintes qui l’entourent, aussi à penser à rentabiliser l’activité potière en passant de l’aspect purement culturel à l’aspect économique. Comme il vise à promouvoir l’activité et faire sortir le produit de l’isolement et le valoriser en exploitant toutes les opportunités, la publication des travaux de recherche sur la poterie, organiser des formations aux potiers et potières, offrir un espace de rencontre et d’échange aux artisans potiers et rendre un hommage à la femme kabyle, particulièrement à celle d’Aït Smaïl. Dans la soirée, et pour un meilleur hommage à Chérif Kheddam, la chanteuse Malika Yami s’est chargée d’assurer, pendant plus d’une heure, un spectacle des plus éloquents en revisitant le répertoire de ce chantre de la chanson kabyle. Pour la fin, le jury, composé de MM. Rabie Hamouche, enseignant à l’école des beaux arts d’Azazga (Tizi-Ouzou), et Sofiane Ben-Ali de Tizi N’Berber, plasticien spécialiste en sculpture, a rendu son verdict concernant le concours organisé. Ainsi, le premier prix (une cuisinière) est revenu à Mme Khalifi, le deuxième prix (une machine à laver) a été décerné à Mme Brahimi, alors que le troisième prix (un four à micro-ondes) est revenu à Mme Idir. À noter que l’association ACAF, présidée par Hakim Kerrache, continue de tenter, malgré le manque de moyens, à préserver un pan de notre culture ancestrale et mérite tous les encouragements pour cela.

Saïd M.