Les investisseurs indélicats mis en demeure

«On a pu déceler 11 lots libres au niveau de la zone d’activité de Tala Athmane, dans la commune de Tizi-Ouzou, dont le délai d’exploitation n’a pas été respecté», a indiqué, hier, le directeur de l’agence foncière de la wilaya, Aït Guini Saïd Belkacem. Et d’ajouter : «sur les 44 lots, on a pu récupérer 22, dont la moitié a été affectée par le wali dans le cadre de concession. Et actuellement, les gens sont en train de déposer leurs dossiers et les permis de construire pour démarrer officiellement les travaux», précise le même responsable. Il est à rappeler que l’opération a été lancée en juillet 2016, et les travaux sont à la traîne malgré le délai fixé par l’agence foncière de wilaya. L’ensemble des propriétaires sont sommés d’entamer en urgence les travaux de construction de leurs usines, faute de quoi, les procédures nécessaires pour récupérer les lots et les réaffecter à d’autres investisseurs seront enclenchées. Dans ce cas de figure, l’agence foncière est obligée de passer par voie de justice pour récupérer les lots, actés dans le but de les exploiter pour créer de la richesse et de l’emploi dans cette zone d’activité. Les lieux non occupés après l’expiration du délai de six mois, l’État sera dans le droit de récupérer les lots. En effet, les concessionnaires sont soumis à des conditions, notamment le respect du délai, pour entamer les travaux de réalisation des projets d’investissement, juste après l’acquisition des permis de construire. «Aujourd’hui, on est arrivés à une étape où l’État doit récupérer même les lots actés, pour que les gens sachent que ses lots sont cédés dans le but d’investir. Une vingtaine de demandes ont été déposées et validées à ce jour, certains même ont pris leurs actes et ils sont en train de faire les démarches des études et vis-à-vis de l’ANDI, des dossiers qu’on est en train de suivre de très près pour faire avancer les travaux pour créer de l’activité. L’agence foncière, pour rappel, gère quatre zones d’activités, à savoir Thala Athmane, Makouda, Tigzirt et Tadmaït. Quatre nouvelles zones d’activités sont en voie de création, à savoir celle de Fréha (28 ha), de Timizart (36 ha), de Draâ El-Mizan (21 ha) et de Tizi-Gheniff (23 ha). Actuellement, des études sont engagées pour le permis de lotir, pour pouvoir attribuer les lots», a souligné le même responsable.

