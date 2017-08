Hasbellaoui promet des solutions

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Après la menace brandie par certains syndicats de la santé de reprendre la protesta dès la prochaine rentrée sociale, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière tente d’absorber la colère des travailleurs du secteur. Dans ce cadre, le ministère de la Santé s'est engagé à résoudre rapidement les problèmes qui rongent le secteur. En effet, le ministère de la Santé et ses partenaires sociaux ont convenu d’œuvrer ensemble, dans le cadre du dialogue, «pour la résolution rapide des problèmes auxquels est confronté le secteur», a indiqué le ministère de tutelle dans un communiqué rendu public. Les parties concernées se sont engagées «à ne ménager aucun effort pour la résolution rapide des problèmes dans le cadre d'un dialogue sérieux, permanent et responsable», a affirmé le ministère de tutelle en marge des réunions qu’a tenues le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, successivement, avec les représentants du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), le Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP), le Syndicat national des médecins libéraux et le Conseil national de déontologie médicale. Les formations syndicales et le ministère de tutelle ont, lors de ces réunions de concertation, abordé plusieurs questions. Ces audiences, poursuit la même source, ont permis «de mettre en relief les convergences de vues concernant les conditions d'exercice de la garde, ainsi que les mesures à prendre concernant la sécurité du personnel de la santé et de l'amélioration des conditions de travail». Le ministre de la santé a affirmé, à cet effet, que «les avancées enregistrées seront consolidées et les acquis préservés». Le ministre a indiqué, dans le même document, que «le dialogue avec les partenaires sociaux est une option stratégique du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République».

L. O. CH