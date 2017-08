Le juge ordonne le placement du frère sous protection

Par DDK | Il ya 1 heure | 299 lecture(s)

Le frère des deux sœurs, Lyna et Maya, mortes la semaine écoulée à Béni-Douala, dans des circonstances mystérieuses, a été placé sous la protection de l’Etat, sur ordre du juge des mineurs près le tribunal de Tizi-Ouzou. Une décision qui laisse penser que les deux sœurs, âgées de 5 et 10 ans, sont victimes d’une mort préméditée. Leur frère, âgé de 8 ans, a été hospitalisé aux urgences pédiatriques du CHU nedir Mohamed, dans un état plus au moins grave. Sorti du danger, il sera gardé en observation avant que le juge des mineurs n’ordonne son placement dans un centre de Boukhalfa, dans la banlieue-Ouest de Tizi-Ouzou jusqu’à la fin de l’enquête et l’établissement de la vérité sur la mort de ses deux sœurs. A en croire des sources bien informées du dossier, les deux fillettes seraient mortes par empoisonnement au raticide. C’est ce qui ressort, en tout cas, des premiers résultats des analyses effectuées sur des échantillons prélevés sur les deux victimes, à l’Institut Pasteur d’Alger. Et c’est ce résultat qui a motivé le placement du garçon sous la protection de l’Etat en vertu de l’article 38 de la Loi n° 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant. L’enquête que vont mener les services de sécurité ainsi que le parquet vont devoir déterminer le ou les auteurs de ce double meurtre survenu, en l’espace de douze jours, contre deux enfants. Il est à rappeler que Lyna et Maya, originaires de Draâ Ben Khedda, étaient chez leurs grands parents maternels à Aït Bouyahia, dans la commune de Béni-Douala, quand elles étaient transférées vers le CHU de Tizi-Ouzou, dans un état critique, sans qu’il ait eu, à l’avance, des signes d’une quelconque maladie, avant de succomber.

M. A. T.