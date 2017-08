697 hectares ravagés

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Les feux de forêts qui se sont déclarés ces derniers jours dans

plusieurs wilayas du pays, ont ravagé pas moins de 697 hectares, a affirmé la direction générale des forêts dans un communiqué rendu public jeudi dernier. En effet, une superficie de 697 hectares a été parcourue par les feux au niveau national et ce, durant la semaine allant du 17 au 23 août en cours, a indiqué la DGF dans le même communiqué. Selon le bilan de la DGF, il a été enregistré, durant la semaine dernière, 92 foyers ayant parcouru une superficie totale de 697 ha se répartissant entre 444 ha de maquis, 179 ha de forêts et 74 ha de broussailles. Durant la période allant du 1er juin au 23 août 2017, 2 213 foyers ont été enregistrés ayant parcouru une superficie totale de 42 637 ha. Parmi les dix wilayas les plus touchées par les incendies figurent notamment El Tarf avec 12 315 ha dans 194 foyers, suivie de Skikda avec 5 961 ha dans 157 foyers, Guelma avec 5 752 ha dans 40 foyers, Béjaïa avec 5 537 ha dans 156 foyers et Tizi-Ouzou avec 2 884 ha dans 280 foyers, entre autres.

L. O. CH