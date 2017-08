Un camion fou percute trois véhicules et écrase un piéton

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

Un camion chargé de pieds droits métalliques a percuté trois véhicules jeudi dernier et a grièvement blessé un piéton au niveau de la localité d'El-Esnam. Il était un peu plus de 8 heures lorsqu’en voulant éviter de heurter un véhicule qui doublait, le camion a fait une embardée devant la mosquée d'El-Esnam en, percutant trois véhicules en stationnement. Un piéton qui se trouvait devant l’un des véhicules a été pris en sandwich, et il aura fallu attendre l'arrivée des éléments de la Protection civile de Bechloul pour l'extraire de l'amas de ferraille dans lequel ses jambes étaient coincées. Les éléments de la sûreté urbaine qui sont intervenus sur les lieux ont rapidement écarté le chauffeur du camion de la scène et l'ont aussitôt emmené au commissariat. Le blessé, lui, a été évacué vers la polyclinique de Bechloul avant d'être transféré vers l'EPH Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira. L'enquête en cours déterminera avec exactitude si les causes de cet accident sont dues à une défaillance du système de freinage du camion ou si le conducteur est le seul responsable de ce qui aurait pu se transformer en carnage.

H. B.