Ouverture de plus de 500 places pédagogiques

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

«Plus de 500 places pédagogiques de formation supérieure dans différents domaines

paramédicaux ont été dégagées au titre de l'année universitaire 2017-2018 à Alger». C'est ce qu'a fait savoir jeudi passé, la cheffe de service de la formation à la direction de la Santé de la wilaya d'Alger, Nadira Nebbache, dans une déclaration à l'APS. Mme Nebbache a précisé que les 522 places pédagogiques ouvertes concernent huit spécialités, dont celles d'infirmier de santé publique (350 postes), sage-femmes (30), manipulateur d’imagerie médicale (65), laborantin (40), ergothérapeute (14), aide-soignant (12), assistant social (6) et agent de l’hygiène publique (5). S'agissant des modalités d'accès pour les nouveaux bacheliers (2017), les spécialités de sage femme et paramédicale sont ouvertes uniquement pour les titulaires d'un BAC en sciences expérimentales, mathématiques ou maths-technique, alors que les autres filières (lettres et philosophie, langues étrangères, sciences humaines et gestion et économie) ne sont concernées que par les spécialités socio-médicales. Les candidats seront sélectionnés selon des critères scientifiques, à l'image du classement de la moyenne générale obtenue au baccalauréat et les modules scientifiques en relation directe avec le domaine médical, en vue d'améliorer le niveau de performance de l'équipe paramédicale au sein des établissements publics de proximité et hospitaliers. Les stagiaires suivront une formation de trois ans pour le personnel paramédical et de cinq ans pour les sages-femmes, à l'issue de laquelle ils obtiendront un diplôme qui leur permettra d'exercer au niveau des différentes structures de santé. De nouvelles classes de formation ont été ouvertes dans différentes spécialités paramédicales au niveau du CHU de Nafissa Hamoud (ex-Parnet), de l'hôpital de Douéra et de l'établissement public de santé de proximité (EPSP les Annassers) à Kouba, encadrés par des professeurs spécialistes. A retenir que les inscriptions, lancées le 13 août, se poursuivront jusqu'au 26 septembre. Les lauréats seront orientés vers les établissements de formation dans les différentes spécialités du corps paramédical.

